VÍDEO: Homem em situação de rua faz mulher refém dentro de banco no RJ; Bope libertou vítima ilesa

Homem em situação de rua fez mulher refém em banco e acabou baleado pelo Bope, no RJ; vítima foi libertada ilesa

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram acionados na manhã deste sábado (22) por conta de um sequestro que ocorria dentro de uma agência bancária, no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Um homem em situação de rua abordou uma mulher quando ela fazia um saque e a manteve refém. Os agentes invadiram o local e balearam o criminoso, que precisou passar por uma cirurgia de emergência. Já a vítima escapou ilesa.

O caso ocorreu por volta das 7h em uma agência do Itaú que fica na Avenida Ataulfo de Paiva. A vítima, identificada como Carla Cruz, trabalha como cuidadora e foi até o local para realizar um saque. Quando estava já dentro da agência, foi abordada pelo suspeito.

O homem agia com violência e chegou a entrar em luta corporal com a vítima. Depois da chegada do Bope, ele exigia a presença da imprensa para se entregar. Porém, os agentes invadiram o local e conseguiram libertar a cuidadora de idosos.

Assim que foi solta, Carla recebeu atendimento médico no local, mas não ficou ferida e passa bem. Já o assaltante foi baleado e socorrido ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde passou por uma cirurgia. Ele segue internado, sob escolta policial.

O caso foi registrado na 14ª Delegacia de Polícia do Leblon. “Um homem tomou uma mulher como refém em uma agência bancária na Av. Ataúlfo de Paiva, no Leblon. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foram acionadas e o acusado foi atingido, sendo socorrido pelo Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR) ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. A área foi isolada e a 14ª DP”, destacou a Polícia Militar, em nota.

Já o Itaú lamentou o caso e disse que presta o devido apoio às investigações. “O Itaú Unibanco lamenta o ocorrido na agência 0413 Rio Leblon. O banco está prestando todo o apoio necessário para a cliente e colaborando com as autoridades policiais para a investigação do caso. A área de caixas eletrônicos da agência permanecerá fechada neste sábado”, informou o banco.