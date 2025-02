VÍDEO: Após condenação na Justiça, Marçal se irrita ao ser chamado de ‘inelegível’ por internauta; veja

Pablo Marçal (PRTB), que foi condenado pela Justiça Eleitoral de São Paulo por abuso de poder político e econômico durante a sua campanha à Prefeitura de São Paulo em 2024, fez uma live em seu perfil no Instagram na noite de sexta-feira (21). Enquanto comentava sobre a medida que decretou sua inelegibilidade por oito anos, o influencer e ex-coach se irritou ao ser chamado de “inelegível” por uma internauta (veja abaixo).

Uma internauta comentou durante a live: “Só entrei para dizer inelegível”. Marçal logo rebateu: “Já pode sair, tá bom? E na hora que eu estiver te servindo, eu vou falar pra você assim: ó, independente do que você acha. A certeza do progresso vai vir de gente que não fica alegrando com quem é de bem se ferrando. Mas vai dar certo pra você também, tá bom? Eu vou te servir do mesmo jeito”, disse.

Na live, o ex-coach ainda disse que a condenação “carece de provas” e que será “revertida”. “Fui condenado por abuso de poder econômico, sendo que a minha campanha foi a mais barata da história, a que teve a maior quantidade de pessoas doando na nossa campanha”, disse ele.

Condenação

A condenação de Marçal decorre de duas ações ajuizadas pela coligação liderada pelo PSOL, partido do então candidato Guilherme Boulos, e pelo PSB, que alegaram práticas irregulares durante o pleito.

O juiz Antonio Maria Patiño Zorz, da 1ª Zona Eleitoral da capital, analisou as denúncias de uso indevido de recursos financeiros e poder político para influenciar o resultado das eleições e as julgou procedentes.

Conforme a sentença, o ex-coach fez uso de estrutura empresarial e rede de seguidores para impulsionar artificialmente a candidatura. Assim, o magistrado decretou a inelegibilidade por oito anos, tornando Marçal inapto para disputar eleições futuras. A decisão ainda cabe recurso.

A defesa de Marçal não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.