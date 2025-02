Uso de produto químico durante trote deixa oito estudantes universitários com queimaduras, em GO

Oito calouros do IF Goiano de Rio Verde, em Goiás, sofreram queimaduras durante trote violento

Um trote realizado por alunos do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) de Rio Verde, em Goiás, terminou com oito estudantes feridos. Um produto químico, que seria creolina, causou queimaduras nas regiões da cabeça, costas, pescoço e abdômen das vítimas. A Polícia Civil instaurou uma investigação para apurar o que aconteceu.

O trote foi realizado o final da tarde da última quinta-feira (20). Conforme o delegado Maurício Santana, responsável pelo caso, os estudantes estavam em um bar, próximo ao campus do IF Goiano, quando um veterano do curso de Agronomia jogou o produto nos calouros.

Os estudantes feridos foram socorridos e já tiveram alta médica. Sete deles já prestaram depoimento e o investigador aguarda os laudos que apontam qual a gravidade das lesões sofridas pelas vítimas.

“Com a conclusão do laudo nós vamos saber qual o procedimento será realizado, um TCO (uma infração de menor potencial ofensivo) ou um inquérito. Depois disso, vamos ouvir o autor dos fatos, que já foi identificado”, disse o delegado, em entrevista à TV Anhanguera.

Após a repercussão do caso, o IF Goiano de Rio Verde publicou uma nota repudiando o trote violento e destacou que instaurou uma investigação interna.

"A Instituição adotará todas as medidas cabíveis para coibir tais práticas, garantindo suporte e assistência aos estudantes eventualmente envolvidos. O Regimento Interno da Instituição classifica trotes violentos, físicos ou morais, como infrações gravíssimas, passíveis de desligamento imediato dos responsáveis. Diante disso, será instaurado Processo Disciplinar obrigatório para a devida apuração e responsabilização“, diz a universidade.