Pré-carnaval: especialista em direito digital dá dicas de como curtir a folia sem cair em golpes

Os blocos já estão nas ruas de São Paulo para o pré-carnaval a partir deste sábado (22). Os foliões se preocupam em qual o melhor local para curtir a folia, qual a melhor roupa para usar, mas também precisam ficar atentos com as questões de segurança. Os furtos de celulares estão entre os crimes mais comuns, mas há antigos golpes que são atualizados pelos bandidos.

O alerta é o advogado especialista em golpes digitais Francisco Gomes Júnior, que também é presidente da Associação de Defesa dos Direitos do Público (ADDP). Um levantamento realizado pela entidade revela que dois tipos de fraudes têm sido frequentes: o golpe tradicional de cartão e o golpe de perfis falsos criados por inteligência artificial.

“O golpe de cartão é um clássico”, afirma o especialista. “Os golpistas aproveitam a distração das pessoas em locais públicos, como ruas e bares, para trocar o cartão ou realizar pagamentos indevidos. É fundamental que as pessoas peçam a via do recibo após realizar um pagamento com cartão, pois isso é a única forma de comprovar o valor pago e evitar golpes”, diz Francisco.

No caso dos pagamentos feitos com maquininha, o advogado orienta que o folião nunca deve entregar o cartão para alguém inserir na máquina e realizar o pagamento. O processo deve ser feito pela própria pessoa.

“Os cuidados são sempre os mesmos: ao digitar sua senha, não deixe que fique visível para as pessoas ao seu redor. No caso de cartões de aproximação, o criminoso aproxima a máquina de cartão de bolsos, mochilas e demais acessórios para debitar valores em cartões de crédito e/ou débito. A dica aqui é optar por levar dinheiro trocado e diminuir o limite de transação diária”, ressalta.

“Nos pagamentos por PIX, é importante confirmar se o QR Code indicado na compra de algo ou se a transferência está com o valor correto e indo para a pessoa certa. A atenção vale não só para o Carnaval”, ressaltou Francisco.

Perfis falsos criados por IA

O advogado também alerta que o golpe de perfis falsos criados por inteligência artificial têm crescido significativamente nas redes sociais e em aplicativos de namoro, como o Tinder e o OnlyFans.

“Os golpistas criam perfis falsos de mulheres, utilizando inteligência artificial para criar fotos e informações que parecem reais. As vítimas são atraídas por esses perfis e acabam pagando por serviços ou assinaturas que não existem. É preciso que as pessoas sejam cautelosas ao seguir ou pagar por serviços de perfis desconhecidos”, enfatiza.

Para evitar os golpes, o presidente da ADDP recomenda: