Polícia apura morte de menina de 11 anos após tomar medicação para furúnculos, no litoral de SP

A Polícia Civil investiga o que aconteceu com a menina Alessandra Rebeca da Silva Sousa, de 11 anos, que morreu após receber medicamentos para tratar furúnculos no Pronto Socorro do Jardim Rio Branco, em São Vicente, no litoral de São Paulo. A família suspeita que a garota tenha tido uma reação, já que tomou várias injeções e remédios anti-inflamatórios. O caso também é apurado pela prefeitura da cidade.

Em entrevista ao jornal “A Tribuna”, a mãe da garota, Maria Alice de Sousa Silva, disse que a filha foi levada ao hospital pela primeira vez no sábado (15), pois estava com furúnculos na axila e reclamava de dores.

Na ocasião, a garota foi atendida e a médica disse que iria prescrever Benzatacil, mas, ao perceber que o medicamento estava em falta na unidade de saúde, receitou Diclofenaco injetável e Amoxicilina para uso domiciliar. “Eu autorizei, pois minha filha nunca teve alergia a nada, a nenhuma medicação”, contou a genitora.

Na volta pra casa, a mãe notou que a garota começou a apresentar febre, vermelhidão e caroços pelo corpo. Ela decidiu voltar ao hospital, quando outro médico atendeu a menina. O profissional disse que Diclofenaco injetável não é indicado para crianças.

Ao constatar no prontuário que Alessandra tinha mesmo recebido o medicamento, o médico iniciou um tratamento para tentar interromper a reação alérgica. Ainda segundo relatou a mãe, a filha ficou um período em observação, quando apresentava quadro de cansaço, e foi liberada para ir para casa.

Na madrugada do dia 16, a menina continuava se sentindo mal e a genitora chamou uma ambulância, que levou Alessandra de volta ao PS. Lá, o mesmo médico que a tinha atendido horas antes prescreveu mais medicações. “Os batimentos cardíacos dela subiam e desciam e a respiração estava muito acelerada”, disse a mãe.

Alessandra amanheceu muito inchada e, conforme disse Maria Alice, exames apontaram alterações no sangue da filha. Foi quando os médicos decidiram administrar Benzetacil.

A genitora disse que o quadro da filha foi piorando e, na madrugada da última segunda-feira (17), a garota precisou ser intubada. Os profissionais pediram para que a mãe aguardasse em outra sala, durante o procedimento, e às 8h40 ela foi informada de que Alessandra tinha falecido às 7h38.

“Quando entrei na sala minha filha já estava coberta por um plástico, pronta para ser levada. Não era assim que eu queria encontrá-la”, lamentou Maria Alice.

Em nota, a administração do PS Rio Branco informou que “toda a assistência prestada à paciente seguiu rigorosamente os protocolos médicos vigentes. A paciente foi prontamente atendida em todas as suas passagens pela unidade, recebeu medicação adequada e foi monitorada conforme a evolução do quadro clínico. Destaca-se que, em seus retornos, a paciente estava hemodinamicamente estável, sem sinais iniciais de infecção grave e recebeu alta com orientações para reavaliação em caso de piora”, diz o texto.

“Sobre a causa da morte, o laudo oficial do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) ainda não foi divulgado. Entretanto, a evolução clínica e os achados laboratoriais indicam sepse de provável foco pulmonar como a principal hipótese. É importante ressaltar que não há registros de que a família tenha informado qualquer histórico prévio de alergia a medicamentos no momento do atendimento inicial e que não há evidências de erro na administração do medicamento nem de toxicidade relacionada ao diclofenaco. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades competentes”, destacou o hospital.

Investigação

A morte de Alessandra foi registrada como morte suspeita no 3º Distrito Policial de São Vicente. “As circunstâncias são apuradas”, afirmou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Já a Prefeitura de São Vicente destacou que o caso está sendo rigorosamente apurado pela Secretaria Municipal de Saúde.