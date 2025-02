Multidão se reúne para velório coletivo de 12 estudantes universitários mortos em acidente, em SP

Os corpos dos 12 estudantes universitários que morreram em um acidente na Rodovia Waldir Canevari (SP-355/330), entre os municípios de Nuporanga e São José da Bela Vista, no interior de São Paulo, são velados neste sábado (22) na cidade de São Joaquim da Barra, onde moravam. Uma multidão se reuniu no Lions Clube e no Velório Municipal para as cerimônias.

Por volta das 9h, o sepultamento do jovem Matheus Jesus Eugênio dos Santos, de 19 anos, foi o primeiro a ser realizado no Cemitério Municipal. Os demais serão realizados ao longo do dia.

O acidente entre um ônibus e um caminhão ocorreu por volta das 23h de quinta-feira (20), em um trecho de pista simples da rodovia. O coletivo levava os estudantes que voltavam das aulas na Universidade de Franca (Unifran), que seguiam para São Joaquim da Barra. Além dos 12 mortos, 19 pessoas ficaram feridas. Deste total, 17 já receberam alta médica e duas seguem hospitalizadas.

Veja a lista dos mortos abaixo:

Caio Felizardo da Silva (estudante de psicologia)

Flávia Mendes dos Santos (estudante de química)

Hugo dos Santos Aliberte Dias (estudante análise de sistemas) ⁠

João Pedro de Oliveira dos Reis (estudante de arquitetura)

Juliana Neves Hespanhol (estudante de administração)

Lívia Tavares Luiz (estudante de enfermagem)

Mariana Anastácio de Oliveira (estudante de biomedicina)

⁠Matheus Jesus Eugênio dos Santos (estudante de engenharia elétrica)

Otávio Costa Oliveira (estudante de ciência da computação)

⁠Pedro Henrique Souza Saraiva (estudante de computação)

Raquel Laila Caldeira (estudante de administração)

⁠Vinicius Nascimento dos Santos (estudante de administração)

Lívia Tavares (à direita, acima), João Pedro, Pedro Saraiva, Raquel Caldeira, Hugo Dias, e Juliana Hespanhol estão entre as 12 vítimas fatais de acidente, no interior de SP (Reprodução/Redes sociais)

Prisão do motorista do caminhão

O motorista Evandro Rogério Leite, de 51 anos, que dirigia o caminhão que bateu contra o ônibus, foi preso em flagrante ao receber alta do hospital por omissão de socorro e tentativa de fuga e ainda deve responder por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar.

Na tarde de sexta-feira (21), o condutor passou por uma audiência de custódia, quando teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. O homem foi levado para a cadeia pública de Santa Rosa de Viterbo, no interior paulista, mas deve ser transferido para a Penitenciária de Pontal, na mesma região.

Em um vídeo, ele contou que não estava em alta velocidade ou com sono e culpou um buraco na pista da rodovia como a causa do acidente.

Questionado se pretendia fugir, ele disse que sim. Mas, como estava ferido, chamou um advogado e decidiu se apresentar às autoridades.

Evandro ainda não prestou depoimento formal à polícia. Mas, segundo o delegado seccional de São Joaquim da Barra (SP), José Bernardino Alecrim, isso deve ocorrer em breve. O investigador apura se o motorista estava dirigindo com sono.

A defesa do condutor não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. Ao G1, o advogado Marcos Coltri, que representa a empresa J4 Transportes Rodoviários, dona do caminhão, disse que o motorista não estava cansado.

“Era uma viagem tranquila, não é uma viagem que exige muito esforço. (...) A carga horária de trabalho dele não excede as horas normais de um motorista. No momento que aconteceu o acidente ele não estava com sobrecarga de trabalho”, afirma.