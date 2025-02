Morte suspeita: funcionária pública é achada morta no próprio apartamento, no litoral de São Paulo

Funcionária pública Cláudia Alejandra Bottani Novelli, de 47 anos, foi achada morta no apartamento em que morava, em Santos, no litoral de SP

A Polícia Civil investiga o que aconteceu com a funcionária pública Cláudia Alejandra Bottani Novelli, de 47 anos, que foi encontrada sem vida no próprio apartamento, em Santos, no litoral de São Paulo. O corpo dela foi localizado pelo namorado e não apresentava sinais de violência, mas, ainda assim, o caso é apurado como morte suspeita.

ANÚNCIO

O caso foi revelado pelo site G1 . Conforme a reportagem, o namorado de Cláudia ficou dias sem contato com ela e, na última quinta-feira (20), foi ao apartamento dela, que fica no bairro Ponta da Praia. Chegando lá, chamou um chaveiro para abrir a porta e a encontrou já sem vida.

A Polícia Militar foi acionada e o namorado explicou como tinha tido acesso ao imóvel. O corpo da vítima estava na sala, sem sinais aparentes de violência. Também não foram registradas marcas de arrombamento na porta.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passa por exames necropsiais para esclarecer qual foi a causa da morte. O Instituto de Criminalística (IC) também fará análises. A supeita é que ela tenha morrido 48 horas antes de ser encontrada.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como morte suspeita no 3º Distrito Policial (DP) de Santos. Os agentes fazem diligências para esclarecer o que aconteceu com Cláudia.

LEIA TAMBÉM: