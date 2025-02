Incêndio mata casal e dois cachorros em casa luxuosa na Bahia; vídeo mostra imóvel em chamas

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma casa luxuosa que fica na Praia de Guarajuba, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia, na madrugada deste sábado (22). Um casal e dois cachorros da família não conseguiram sair e morreram carbonizados. Já uma terceira pessoa pulou do segundo andar do imóvel e sobreviveu.

ANÚNCIO

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a casa ainda em chamas e como ficaram os estragos depois que o fogo foi controlado (veja abaixo).

LEIA TAMBÉM:

O incêndio começou logo no início da madrugada de hoje e só foi controlado por volta das 3h30. Conforme o Corpo de Bombeiros, morreram um homem de 65 anos e uma mulher, de 47, além de dois cachorros da família. Os nomes das vítimas fatais não foram revelados.

A terceira pessoa que estava na residência, e conseguiu pular do segundo andar, recebeu atendimento médico ainda no local e depois foi levada ao Hospital Aliança, em Salvador, para exames. Não há informações sobre o estado de saúde dela e se já recebeu alta.

Equipes da Defesa Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) também estiveram no local para avaliar os danos causados pelo incêndio.

A casa atingida fica no condomínio de luxo Paraíso, que fica bem em frente a praça de Guarajuba. As causas do incêndio serão investigadas pelas autoridades.