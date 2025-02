Vídeos e fotos mostram resgate após grave acidente que matou 12 universitários, no interior de SP

Colisão entre ônibus e caminhão mata 12 estudantes universitários entre Nuporanga e São José da Bela Vista, no interior de São Paulo

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a operação de resgate após o acidente grave entre um ônibus e um caminhão, que matou 12 estudantes universitários na Rodovia Waldir Canevari (SP-355/330), entre os municípios de Nuporanga e São José da Bela Vista, no interior de São Paulo. Inicialmente se falava em 11 feridos, porém, o Corpo de Bombeiros atualizou as informações e confirmou que 19 pessoas foram socorridas com lesões.

O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (20), em um trecho de pista simples. A operação de resgate avançou durante a madrugada desta sexta-feira (21), sendo que os feridos foram levados para hospitais da região de Ribeirão Preto e Franca.

De acordo com a TV Globo, o motorista da carreta passa por atendimento médico em um hospital em Franca, mas deverá ser preso por omissão de socorro assim que tiver alta. Ele entrou em um canavial e não ajudou as vítimas por medo de ser linchado, segundo informou a polícia, mas isso configura um crime.

A Polícia Militar confirmou que o ônibus transportava 31 pessoas, incluindo o motorista. Os estudantes voltavam para casa após aulas na Universidade de Franca (UniFran).

Os nomes das vítimas fatais ainda não foram confirmados, já que alguns corpos ficaram muito lesionados e terão que passar por exames de identificação no Instituto Médico Legal (IML).

A Atlética Unificada da Unifran lamentou o acidente, em nota postada nas redes sociais. “Nossos corações estão com as vítimas, suas famílias e todos aqueles que foram afetados por essa tragédia. Que possam encontrar força e conforto nesse momento de profunda dor”, diz o texto.