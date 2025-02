VÍDEO: Cachorro alerta e pessoas que moravam em terreno de fábrica incendiada se salvam, em SP

Uma fábrica de isolantes térmicos foi atingida por um incêndio na Vila Santa Catarina, na região do Jabaquara, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (20). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas por volta das 6h40, sendo que ninguém se feriu. Quatro pessoas que moram no terreno da indústria foram alertadas por um cachorro e conseguiram se salvar.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

O incêndio começou por volta das 3h e logo se alastrou. Cerca de 60 homens dos bombeiros atuaram na operação para controlar as chamas. A operação de rescaldo continua no local.

Ainda não se sabe o que causou o fogo, o que será apurado pelas autoridades. Outras duas fábricas, que ficam nas proximidades, também foram atingidas, mas ainda não há detalhes da extensão dos estragos.

A indústria que pegou fogo fica nas proximidades da Escola Estadual Professor Reducino de Oliveira Lara. O local não chegou a ser afetado diretamente pelas chamas, mas, em função da intensa fumaça, as aulas foram suspensas nesta sexta-feira.