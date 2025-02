Universitários mortos: motorista de caminhão que bateu em ônibus foge para canavial e acaba preso

Acidente entre ônibus e caminhão deixou 12 estudantes universitários mortos e 19 feridos, no interior de SP

O motorista do caminhão que colidiu com um ônibus na Rodovia Waldir Canevari (SP-355/330), entre os municípios de Nuporanga e São José da Bela Vista, no interior de São Paulo, matando 12 estudantes universitários, fugiu para um canavial após o acidente. O homem alegou que ficou com medo de ser linchado, mas, para a polícia, ele cometeu o crime de omissão de socorro. Ele ficou ferido e recebe atendimento em um hospital de Franca, mas está sob escolta policial e será levado para a delegacia assim que receber alta.

“O motorista [da carreta], em primeiro plano, pensou em se evadir, mas, sentindo dores em razão dos ferimentos, manteve contato com um advogado e acabou se apresentando. Ele foi preso em flagrante”, disse o delegado João Bastitussi Neto, à TV Globo.

Além da omissão de socorro, o condutor do caminhão deverá ser autuado pelos crimes de homicídio e lesão corporal. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebidas alcoólicas.

As causas do acidente ainda são apuradas, mas a suspeita é que o caminhoneiro tenta perdido o controle da direção, saído da pista e atingido o ônibus. O caminhão partiu da cidade de Onda Verde (SP) e seguia com destino a Itaú de Minas (MG).

A defesa do condutor não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. Ao G1, o advogado Marcos Coltri, que representa a empresa J4 Transportes Rodoviários, dona do caminhão, disse que o motorista “estava em estado de choque”. O homem confirmou que saiu da pista e, ao retornar, perdeu o controle e bateu no ônibus.

O acidente

A batida ocorreu por volta das 23h de quinta-feira (20), em um trecho de pista simples. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate das vítimas, sendo que foram confirmadas 12 mortes. Outras 19 pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista do ônibus, e foram socorridas para a Santa Casa de São Joaquim da Barra, também no interior paulista.

Segundo a unidade, 12 das vítimas sofreram lesões leves e já receberam alta, sendo que outros dois seguem em observação no local. Um dos feridos, que sofreu traumatismo craniano, foi levado para a Santa Casa de Franca.

A Polícia Militar confirmou que o ônibus transportava 31 pessoas, incluindo o motorista. Os estudantes voltavam para casa após aulas na Universidade de Franca (UniFran) e seguiam para a cidade de São Joaquim da Barra (SP).

Os nomes das vítimas fatais ainda não foram confirmados, já que alguns corpos ficaram muito lesionados e terão que passar por exames de identificação no Instituto Médico Legal (IML).

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a Polícia Técnica-Científica foi acionada e trabalha para fazer a identificação das vítimas. O registro da ocorrência segue em andamento na Central de Polícia Judiciária de São Joaquim da Barra.

Desvio da rota

Conforme testemunhas, o ônibus circulava pela Rodovia Waldir Canevari como alternativa, já que a Rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-435) segue interditada desde novembro do ano passado para obras em uma ponte.

Conforme o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a interdição ocorreu na altura do Km 63,3, sobre o Rio Salgado, depois que uma trinca foi identificada em um dos pilares de sustentação da ponte, em decorrência do deslocamento de um talude existente no local.

Dessa forma, o próprio DER indicou desvios para os motoristas que seguiam para cidades como São Joaquim da Barra ou Morro Agudo. O ônibus, que levava os estudantes diariamente até a universidade, teve que aderir a essa alternativa e passou a circular pela Waldir Canevari, que tem pista simples.