Taxista mata mulher esfaqueada no centro de SP por não aceitar que ela não queria relacionamento

Uma mulher de 52 anos foi assassinada na noite da última quinta-feira (20), no bairro Bom Retiro, no centro de São Paulo, de acordo com o Brasil Urgente, da TV Band. A vítima, que trabalhava como taxista, foi morta a facadas pelo ex-namorado, que também era taxista e não aceitava o fim do relacionamento. A Polícia Civil investiga o caso.

ANÚNCIO

Segundo testemunhas, dois táxis seguiam pela via quando um deles ultrapassou e interceptou o outro. O motorista que estava na frente desceu do veículo armado com uma faca e atacou a mulher ao volante do segundo carro. A agressão foi motivada pelo fato de a vítima não querer manter um relacionamento amoroso, apenas um caso, o que gerou conflitos entre os dois.

De acordo com um motorista de aplicativo que presenciou o crime, o agressor desferiu diversos golpes e só parou quando teve certeza de que a vítima estava morta. A última facada foi no peito. Após o ataque, ele fugiu.

A testemunha ainda tentou seguir o suspeito, mas ele conseguiu escapar. Na delegacia, o homem foi identificado e reconhecido pelos filhos da vítima, que confirmaram o relacionamento conturbado entre os dois. O suspeito está sendo procurado pelas autoridades.

Leia mais: