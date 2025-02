Sobrevivente diz que ação rápida de motorista de ônibus evitou mais mortes: “Acidente teria sido pior”

O estudante universitário Lucas Bonfim, de 19 anos, é um dos sobreviventes do acidente entre um ônibus e um caminhão, que matou 12 pessoas e feriu outras 19 na Rodovia Waldir Canevari (SP-355/330), no interior de São Paulo. Ele afirma que a ação rápida do motorista do coletivo evitou que a tragédia fosse ainda maior. O condutor da carreta fugiu após a batida e acabou preso.

“O motorista ajudou bastante. Ele jogou o ônibus para o lado. Se não tivesse feito isso, o acidente teria sido ainda pior, com risco de o ônibus tombar. Tinha pai de família ali, muitos parentes preocupados”, relatou o rapaz, em entrevista ao G1.

Lucas, que sofreu ferimentos leves, falou que conseguiu se segurar em um corrimão. “Vi os estilhaços voando na minha cara, nos meus braços, nas minhas pernas. Estou todo ralado, mas, graças a Deus, sobrevivi. Infelizmente, queria que todos os meus amigos tivessem sobrevivido”, lamentou ele.

A batida ocorreu por volta das 23h de quinta-feira (20), em um trecho de pista simples. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate das vítimas, sendo que foram confirmadas 12 mortes. Outras 19 pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista do ônibus, e foram socorridas para a Santa Casa de São Joaquim da Barra, também no interior paulista.

Segundo a unidade, 12 das vítimas sofreram lesões leves e já receberam alta, sendo que outros dois seguem em observação no local. Um dos feridos, que sofreu traumatismo craniano, foi levado para a Santa Casa de Franca.

Os estudantes voltavam para casa após aulas na Unifran e seguiam para a cidade de São Joaquim da Barra. Em nota, a universidade lamentou o acidente e informou a suspensão das aulas nesta sexta-feira (21).

“É com muita tristeza e pesar que recebemos a notícia que nossos alunos tiveram seus sonhos interrompidos em um trágico acidente nesta madrugada. Em memória e respeito aos alunos, seus familiares, amigos e professores, a quem prestamos nossas condolências e profundo pesar, decretamos luto oficial de três dias, com suspensão das aulas no campus da UNIFRAN na data de hoje (21 de fevereiro)“, diz o texto.

“Neste momento, a Universidade está priorizando a acolhida de seus alunos e docentes, assim como dos familiares, conforme chegam as informações e confirmações. A Universidade coloca à disposição suporte e atendimento psicológico para sua comunidade acadêmica e todos aqueles diretamente afetados que necessitarem de apoio nesse momento difícil”.

Prisão do caminhoneiro

As causas do acidente ainda são apuradas, mas a suspeita é que o motorista do caminhão envolvido tenta perdido o controle da direção, saído da pista e atingido o ônibus.

O caminhoneiro fugiu para um canavial após o acidente, alegando que ficou com medo de ser linchado. Porém, para a polícia, ele cometeu o crime de omissão de socorro. Ele ficou ferido e recebe atendimento em um hospital de Franca, mas está sob escolta policial e será levado para a delegacia assim que receber alta.

Além da omissão de socorro, o condutor do caminhão deverá ser autuado pelos crimes de homicídio e lesão corporal. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebidas alcoólicas.

A defesa do condutor não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. Ao G1, o advogado Marcos Coltri, que representa a empresa J4 Transportes Rodoviários, dona do caminhão, disse que o motorista “estava em estado de choque”. O homem confirmou que saiu da pista e, ao retornar, perdeu o controle e bateu no ônibus.

Vítimas fatais

Os nomes das 12 vítimas fatais foram confirmados. Confira abaixo:

Caio Felizardo da Silva (estudante de psicologia)

Flávia Mendes dos Santos (estudante de química)

Hugo dos Santos Aliberte Dias (estudante análise de sistemas) ⁠

João Pedro de Oliveira dos Reis (estudante de arquitetura)

Juliana Neves Hespanhol (estudante de administração)

Lívia Tavares Luiz (estudante de enfermagem)

Mariana Anastácio de Oliveira (estudante de biomedicina)

⁠Matheus Jesus Eugênio dos Santos (estudante de engenharia elétrica)

Otávio Costa Oliveira (estudante de ciência da computação)

⁠Pedro Henrique Souza Saraiva (estudante de computação)

Raquel Laila Caldeira (estudante de administração)

⁠Vinicius Nascimento dos Santos (estudante de administração)

Luto

Em nota, o governo paulista lamentou o acidente e destacou que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decretou luto oficial de três dias.

“O Governo de SP lamenta profundamente e solidariza com os familiares das vítimas do acidente entre um ônibus e uma carreta, que ocasionou na morte de 12 estudantes da Universidade de Franca em Nuporanga. O governador Tarcísio de Freitas decretou luto oficial de três dias”, disse a nota.

“A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h desta quinta-feira (20) e realizou, juntamente com as equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, os primeiros atendimentos às vítimas. O motorista da carreta, que está hospitalizado, foi autuado em flagrante por fuga de local, homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor”, ressaltou o governo.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que o ônibus estava regular e com a vistoria em dia.