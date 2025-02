Revelado o motivo pelo qual a conta de Alexandre de Moraes foi desativada no X, antigo Twitter

As tensões entre Alexandre de Moraes e a rede social X parecem não ter mais fim. Dias depois de multar a rede social em R$8 milhões, a conta do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) o endereço utilizado pelo magistrado na rede social passou a apresentar a mensagem de “Essa conta não existe. Tente buscar outro (a)”.

ANÚNCIO

Leia também:

Apesar de causar um susto nos seguidores e apoiadores do ministro, a decisão de retirar a conta do ar foi tomada pelo próprio Alexandre de Moraes, que não utilizava a plataforma desde janeiro de 2024. A informação foi compartilhada pelo G1 e confirmada pelo ST.

Mesmo confirmando que a conta foi desativada a pedido de Moraes, a motivação para o pedido de encerramento da conta não foi revelada.

Multa milionária

O grande susto dos seguidores veio logo na manhã desta sexta-feira, 21 de fevereiro, visto que na última quinta (20) o ministro multou o X por descumprir uma ordem judicial referente ao fornecimento de dados cadastrais de um perfil específico na plataforma. A multa, validada por Moraes, chegou a R$8 milhões.

A conta que gerou a ordem judicial pertence ao bloqueio bolsonarista Allan dos Santos e faz parte de um inquérito instaurado em julho de 2024 no qual são averiguados supostos crimes cometidos pelas redes sociais. Além das informações, que não foram cedidas, a determinação pedia o bloqueio da conta, o que foi atendido pelo X.

A determinação para o pagamento imediato dos valores foi assinada no dia 19 de fevereiro e divulgada no dia seguinte.