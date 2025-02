PM aposentado é detido após matar jovem em escada rolante de estação de metrô em SP

Um policial militar aposentado, de 57 anos, foi preso em flagrante por homicídio após atirar e matar um homem de 20 anos dentro da estação de metrô Vila Matilde, na zona leste de São Paulo, segundo informações do Metrópoles. O crime ocorreu na noite desta quinta-feira (21), e o suspeito passa por audiência de custódia no Presídio Militar Romão Gomes.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 18h15 para atender a ocorrência. Em nota, o Metrô informou que a confusão teve início após uma briga entre dois passageiros. “Às 18h desta quinta-feira (20/2), um homem foi baleado na estação Vila Matilde (Linha 3-Vermelha), após uma briga com outro passageiro. A pessoa atingida recebeu os primeiros socorros dos funcionários do Metrô, que acionou o Samu e a PM de imediato”, disse a companhia em um comunicado.

A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou a prisão em flagrante do ex-policial logo após o ocorrido.

