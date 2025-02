Papa Francisco tem noite tranquila e saúde estável, diz o Vaticano

O Vaticano afirmou que o estado de saúde do Papa Francisco continua estável. A sede da Igreja Católica relatou que a noite foi tranquila e que , informações divulgadas na manhã de sexta-feira, 21 de fevereiro, relatam que o pontífice tomou o café da manhã.

“A noite correu bem. Esta manhã, o Papa Francisco levantou-se e tomou o café da manhã”, relatou uma nota do Vaticano citada pela agência Reuters sobre o estado de saúde do Papa, de 88 anos, que está hospitalizado com uma pneumonia em Roma, desde o dia 14 de fevereiro.

Antes das boas notícias, na segunda-feira, 17 de fevereiro, o Vaticano admitiu que Francisco apresentava um “quadro clínico complexo”. Desde a internação, a sede da igreja católica atualiza os fiéis sobre o estado de saúde diariamente.

Pneumonia bilateral

Francisco foi diagnosticado com um quadro de pneumonia bilateral, ou seja, seus dois pulmões foram atingidos, diminuindo a sua capacidade respiratória. Tosse e excesso de catarro são alguns dos sintomas mais comuns, além de febre e dificuldade para respirar.

Mais comum em pessoas com o sistema imunitário enfraquecido, como idosos, tal pneumonia pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos. A internação facilita o tratamento médico, já que o uso de suporte respiratório e antibióticos específicos acontece.

Antes da internação, o Papa tem lidado com dificuldades nos joelhos e quadris e devido ao frio que atingiu a Itália nos últimos meses foi aconselhado que ele evitasse a exposição ao ar fresco.