Pai infarta e morre ao tentar impedir filho sob efeito de drogas de destruir casa com caminhão

Um homem de 63 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória durante uma confusão familiar e faleceu, mesmo após ser socorrido pelo Samu, na zona rural de Arinos, no interior de Minas Gerais.

ANÚNCIO

Segundo um dos filhos envolvidos na briga, o pai morreu ao tentar assumir a direção de um caminhão após o irmão dar marcha à ré e atingir a casa.

No entanto, como detalhado pelo site G1, os dois filhos apresentaram versões diferentes sobre o caso, situação que é investigada pela Polícia.

Primeira versão

Ao ser questionado pelos militares, o homem de 27 anos falou que chegou em casa após usar maconha e ingerir bebida alcoólica, gerando uma discussão. O pai dele decidiu ir até a cidade para buscar o outro irmão envolvido na confusão para intervir na situação. Momento, que então ele teria entrado no caminhão e acabou batendo acidentalmente na residência.

Ainda segundo o relato, logo depois, o pai entrou no veículo para assumir a direção, mas desmaiou sobre o volante. Ele ainda negou que os dois entraram em luta corporal e falou que o irmão o agrediu com um pedaço de madeira.

Segunda versão do ocorrido

ANÚNCIO

Com outra história, o segundo filho do idoso contou que o pai foi até sua casa, para buscar ajuda para conter o irmão. Ao chegar no imóvel, encontrou o irmão enfurecido e viu o momento em que ele deu marcha à ré e bateu o caminhão de forma proposital na residência. O pai deles tentou tomar a direção e desmaiou.

Ainda de acordo com as informações, o envolvido de 27 anos foi preso em flagrante por dano e o outro foi detido por lesão corporal. Ambos foram levados para a delegacia da cidade.

Com informações do site G1