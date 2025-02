Pablo Marçal é condenado por abuso de poder político e econômico e se torna inelegível por 8 anos

Ex-candidato a prefeito de São Paulo faz teste para apresentar o 'Casos de Família' no SBT

Pablo Marçal (PRTB) foi condenado pela Justiça Eleitoral de São Paulo por abuso de poder político e econômico durante a sua campanha à Prefeitura de São Paulo em 2024, de acordo informações do g1 e o GLOBO.

ANÚNCIO

O juiz Antonio Maria Patiño Zorz, da 1ª Zona Eleitoral da capital, decretou a inelegibilidade do empresário e influenciador digital por oito anos, o tornando inapto para disputar eleições futuras.

A condenação decorre de duas ações ajuizadas pela coligação liderada pelo PSOL, partido do então candidato Guilherme Boulos, e pelo PSB, que alegaram práticas irregulares durante o pleito. O juiz analisou as denúncias de uso indevido de recursos financeiros e poder político para influenciar o resultado das eleições. A decisão do magistrado ainda permite recurso.

Leia mais: