Mulher tem queimaduras de 3º grau após acender a luz para verificar um suposto vazamento de gás

Uma mulher de 59 anos ficou gravemente ferida após a explosão de um botijão de gás em sua casa. O caso, registrado na madrugada desta sexta-feira (21), aconteceu na cidade de Lorena, interior de São Paulo.

Informações contidas no boletim de ocorrência e compartilhada pelo G1 revelam que a mulher se levantou por volta da 0h30 para verificar um suposto vazamento após sentir um “forte cheiro de gás”. Ao acender a luz ela foi atingida pela explosão.

A vítima foi encaminhada para atendimento no Pronto-Socorro municipal. Diagnosticada com queimaduras de 3º grau, ela foi transferida posteriormente para um hospital de São José dos Campos, referência no tratamento de queimados. Até o momento não foram divulgadas atualizações sobre o estado de saúde da mulher.

Com a força da explosão a estrutura da casa ficou danificada e os demais moradores do imóvel precisaram deixar o local. A Defesa Civil foi acionada e avalia a situação do imóvel junto a um engenheiro.