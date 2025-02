Mudança do Palácio da Alvorada seria motivo de “surto” da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro

As revelações de Mauro Cid durante a delação premiada revelaram momentos de desespero durante a mudança da família do ex-presidente Jair Bolsonaro após a derrota nas eleições de 2022. Segundo a fala, a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, ficou desesperada ao ver os pertences da família sendo retirados do Palácio da Alvorada e pediu que “providências fossem tomadas”.

Segundo fala de Cid perante os investigadores, Michelle entrou em pânico e pediu para que pessoas próximas “tomassem alguma providência” para manter o ex-presidente no cargo.

“Quando ela viu a mudança saindo, ela quase pirou, entrou em pânico”

Tentativa de manter Bolsonaro no poder

De acordo com o G1, Mauro Cid também revelou um grupo de aliados que resistia à transição democrática entre governos. Nomes como o da ex-primeira-dama, Eduardo Bolsonaro, Magno Malta, Onyx Lorenzoni, Gilson Machado e o general Mário Fernandes foram citados por ele.

Cid também revelou que Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, era um dos que apoiava a saída de Bolsonaro do país antes da posse de Lula, ele chegou até mesmo a vazar informações falsas para a imprensa na tentativa de pressionar os aliados e provocar uma quebra entre os apoiadores do ex-presidente.