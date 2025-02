Mortes de universitários em batida geram comoção e homenagens nas redes: “Momento de profunda dor”

As mortes de 12 estudantes universitários em um acidente entre um ônibus e um caminhão na Rodovia Waldir Canevari (SP-355/330), no interior de São Paulo, gerou muita comoção nas redes sociais, principalmente entre alunos e representantes da Universidade de Franca (Unifran), onde as vítimas estudavam. A instituição suspendeu as aulas nesta sexta-feira (21) e as atléticas dos cursos prestaram homenagens.

“É com muita tristeza e pesar que recebemos a notícia de que nossos alunos tiveram seus sonhos interrompidos em um trágico acidente nesta madrugada. Em memória e respeito aos alunos, seus familiares, amigos e professores, a quem prestamos nossas condolências e profundo pesar, decretamos luto oficial de três dias (21, 22 e 23 de fevereiro) – portaria 28/2025 –, com suspensão das aulas no campus da UNIFRAN na data de hoje (21 de fevereiro)”, informou a universidade.

“A Universidade coloca à disposição suporte e atendimento psicológico para sua comunidade acadêmica e todos aqueles diretamente afetados que necessitarem de apoio nesse momento difícil”, destacou a Unifran.

Amiga de João Pedro de Oliveira dos Reis, de 19 anos, que cursava o 1º ano de Arquitetura na Unifran e morreu no acidente, também fez uma postagem emocionada nas redes sociais, na qual destacou que o amigo era “um parceiro de vida”.

“Sua partida deixou um vazio irreparável, um vazio que não pode ser preenchido. Mas mesmo na dor da perda, eu me sinto grata por ter tido a oportunidade de compartilhar minha vida com você“, escreveu Duda Ferrari.

A Atlética de Arquitetura de Urbanismo da Unifran também postou uma homenagem ao calouro.

“Que sua memória seja eternamente lembrada com carinho e que todos encontrem conforto e força para atravessar este momento de imensa dor”, diz o texto.

A Atlética de Enfermagem da Unifran também prestou homenagens a mais uma vítima, a estudante Lívia Tavares, que cursava o 3º ano da disciplina.

“Com imenso pesar, nós da Atlética Fulminante expressamos nossas condolências aos amigos e familiares de Livia Tavares, vítima do trágico acidente do ônibus universitário com destino a São Joaquim da Barra. Que sua memória seja honrada e que todos encontrem força neste momento de dor”, ressaltou a publicação.

Outras postagens nas redes sociais de pessoas que conheciam as vítimas, ou não diretamente, lamentavam o acidente com tantas vítimas fatais e os inúmeros sonhos que foram interrompidos.

O acidente

A batida ocorreu por volta das 23h de quinta-feira (20), em um trecho de pista simples da rodovia, entre as cidades de Nuporanga e São José da Bela Vista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate das vítimas, sendo que foram confirmadas 12 mortes. Outras 19 pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista do ônibus, e foram socorridas para a Santa Casa de São Joaquim da Barra, também no interior paulista.

Até o momento, 17 pessoas já receberam alta. Um dos feridos, que sofreu traumatismo craniano, foi levado para a Santa Casa de Franca. Outro segue em observação em São Joaquim da Barra.

De acordo com a Defesa Civil, será realizado um velório coletivo no Lions Clube se São Joaquim da Barra para a despedida das vítimas fatais.

A cerimônia deverá ser dividida em duas etapas, sendo que uma delas será reservada aos familiares dos estudantes mortos e depois será realizada uma despedida pública.

Prisão do caminhoneiro

As causas do acidente ainda são apuradas, mas a suspeita é que o motorista do caminhão envolvido tenta perdido o controle da direção, saído da pista e atingido o ônibus.

O caminhoneiro fugiu para um canavial após o acidente, alegando que ficou com medo de ser linchado. Porém, para a polícia, ele cometeu o crime de omissão de socorro. Ele ficou ferido e recebe atendimento em um hospital de Franca, mas está sob escolta policial e será levado para a delegacia assim que receber alta.

Além da omissão de socorro, o condutor do caminhão deverá ser autuado pelos crimes de homicídio e lesão corporal. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebidas alcoólicas.

A defesa do condutor não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. Ao G1, o advogado Marcos Coltri, que representa a empresa J4 Transportes Rodoviários, dona do caminhão, disse que o motorista “estava em estado de choque”. O homem confirmou que saiu da pista e, ao retornar, perdeu o controle e bateu no ônibus.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o ônibus estava regular e com a vistoria em dia.

A empresa G. Ramos Transportes, responsável pelo coletivo, divulgou uma nota lamentando o acidente e ressaltando que, imediatamente, os dirigentes da empresa se dirigiram ao local para auxiliar com suporte e apoio às vítimas. “Informamos que, neste momento, a empresa está direcionando todos os seus recursos para o auxílio, apoio e orientação de todos os envolvidos”, disse a nota.