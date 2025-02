Mãe de menino de 3 anos encontrado morto em uma sacola plástica pode responder por crime

Vitória Maria da Silva, mãe do menino Alisson Otávio da Silva (3) morto pelo padrasto, pode responder na Justiça por um crime relacionado com a morte do filho. Segundo informações reveladas pela polícia, Vitória também era agredida pelo companheiro, Pedro Henrique da Silva Pinto, e sabia das agressões sofridas pelo filho.

De acordo com informações compartilhadas pelo G1, Vitória e Pedro têm um filho de 1 ano. Ela, que sofria violência doméstica, sabia das agressões ao filho e chegou a se separar por um tempo, mas retomou o relacionamento. Com os fatos sendo apurados e confirmados, ela pode responder por omissão.

Entenda o caso

Pedro Henrique da Silva Pinto foi preso na última quinta-feira, 20 de fevereiro, após o corpo de Alisson Otávio da Silva, de 3 anos, ser encontrado em uma sacola plástica abandonada em uma área de mata em Belford Roxo, no Rio de Janeiro.

Antes de ser preso e confessar o crime, ele chegou a ser pego e linchado por moradores da região e teve a casa incendiada. Além de Pedro, no local moravam Alisson, a mãe do menino e o filho de 1 ano do casal.

O menino foi dado como desaparecido na quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Em depoimento, a mãe conta que deixou Pedro cuidando de Alisson quando saiu para trabalhar. Ao questionar o companheiro sobre o desaparecimento da criança a mulher foi informada por ele de que o menino teria desaparecido enquanto ele e o filho do casal estavam fora de casa para comprar leite.

Ele confessou o crime após ser preso pela polícia.