Lula passa por exames de rotina para controle após operação no crânio: “Dentro da normalidade”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na quinta-feira (20). O boletim médico, divulgado por volta das 23h50 de ontem, aponta que os resultados estão “dentro da normalidade”. O petista estava com o check-up anual de 2024 atrasado, já que ele teve que passar por uma cirurgia no crânio de emergência.

ANÚNCIO

“O presidente segue com acompanhamento médico habitual, sem previsão de novos exames, pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio”, informou o boletim médico.

Lula sentiu dores de cabeça no fim da noite do último dia 9 de dezembro e foi avaliado no hospital em Brasília. Após constatada uma hemorragia intracraniana, os médicos optaram por transferi-lo para a capital paulista. Na madrugada do dia 10 de dezembro, ele foi submetido a uma craniotomia de emergência, para drenar a hemorragia.

LEIA TAMBÉM:

Neste tipo de cirurgia, o paciente fica completamente anestesiado e o médico faz uma incisão no couro cabeludo e com uma broca médica ou serra especial retira um retalho ósseo para acessar o interior da cabeça e realizar o procedimento, como aliviar inchaços com acúmulo de sangue ou tratar de outros problemas. Uma vez feito o tratamento, o osso é reposicionado e fixado novamente na cabeça com parafusos e placas de titânio.

Três dias depois, em 12 de dezembro, Lula passou por um segundo procedimento, em caráter preventivo, para evitar novos sangramentos. No dia seguinte, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e apareceu nas redes sociais caminhando pelos corredores. Logo depois, teve alta e segue em acompanhamento.

Os médicos explicaram que a hemorragia intracraniana foi decorrente do acidente doméstico sofrido pelo presidente no último dia 19 de outubro, quando Lula caiu no banheiro do Palácio do Alvorada.