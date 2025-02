Irmãos que mataram de técnica de enfermagem pretendiam mobiliar uma nova casa com os móveis da vítima

Novas informações sobre a morte da técnica de enfermagem Pâmela Nunes Valadares, de 28 anos, revelaram que os suspeitos pelo crime pretendiam fugir e mobiliar uma nova casa com os móveis da vítima. A jovem foi morta em sua casa, em Frutal (MG), pelo próprio namorado e por seu cunhado que estariam “comendo uma pizza” junto com ela.

Em depoimento à Polícia Civil, o namorado e o cunhado da vítima contaram que foram convidados por ela para “comer uma pizza” em seu apartamento. No local, eles estavam bebendo quando a técnica de enfermagem teria “brincado de dar tapas” no cunhado. Irritado, o homem exigiu desculpas e afirmou que “sua vontade era de matá-la”.

De acordo com o delegado Fabrício Altemar, em fala ao G1, após a chegada da pizza o cunhado voltou a exigir que Pâmela pedisse desculpas a ele. Diante da negativa da mulher ele a agrediu com diversos socos e deu início a um enforcamento.

O namorado de Pâmela, que presenciou o ato, afirmou que ajudou o irmão a terminar de matá-la e depois seguiu com ele para desovar o corpo da jovem na zona rural da cidade. Em seguida, eles voltaram para a casa da vítima e comeram a pizza.

Plano de fuga

Após desovarem o corpo da vítima em uma fossa de uma chácara na qual um dos criminosos chegou a morar, os homens voltaram ao local do crime para comer e traçar um plano de fuga. A ideia deles era mobiliar uma nova casa utilizando os móveis de Pâmela.

Depois que a técnica de enfermagem não compareceu ao trabalho, amigas enviaram mensagens e estranharam as respostas, pedindo por mensagens de áudio que não foram enviadas. As amigas da jovem acionaram a polícia e afirmaram que Pâmela disse que “se ela sumisse seria culpa do namorado”, visto que ele costumava agredi-la em algumas ocasiões.

Os suspeitos foram presos após o namorado da técnica de enfermagem confessar o crime e apontar o irmão como o outro envolvido no caso.