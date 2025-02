Homem que matou um jovem de 20 anos no Metrô de SP é um policial militar reformado

O autor do disparo que matou um jovem de 20 anos, após uma confusão na Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo, foi efetuado por um policial militar reformado. O homem, de 57 anos, foi preso em flagrante e deve responder pelo crime de homicídio.

ANÚNCIO

Leia também:

Em informações enviadas ao Metro World News, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) confirmou a prisão do autor do disparo, bem como a morte do jovem atingido por ele.

O PM reformado foi indiciado e passou por atendimento médico na UPA da Vila Carrão antes de ser submetido ao exame de corpo de delito e encaminhado para o Presídio Militar Romão Gomes. A expectativa é de que o homem passe por uma audiência de custódia.

Vítima chegou a ser socorrida

Segundo as informações da SSP, o boletim de ocorrência sobre o caso revela que o autor e a vítima começaram a discutir dentro do vagão. Já na plataforma, os dois entraram em luta corporal, momento em que o disparo foi realizado.

O jovem chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para atendimento médico no Hospital Municipal do Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu durante a madrugada.

Nas redes sociais, passageiros relataram o ocorrido e compartilharam imagens da confusão na plataforma.