Estudante de enfermagem está entre os 12 mortos de batida entre ônibus e caminhão, no interior de SP

Estudante de enfermagem Lívia Tavares está entre as vítimas de acidente entre ônibus e caminhão, no interior de SP, segundo Atlética da Unifran

A estudante universitária Lívia Tavares está entre as 12 vítimas fatais do acidente entre um ônibus e um caminhão, na Rodovia Waldir Canevari (SP-355/330), entre os municípios de Nuporanga e São José da Bela Vista, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pela Atlética de Enfermagem da Universidade de Franca (Unifran), onde ela estudava.

“Com imenso pesar, nós da Atlética Fulminante expressamos nossas condolências aos amigos e familiares de Livia Tavares, vítima do trágico acidente do ônibus universitário com destino a São Joaquim da Barra. Que sua memória seja honrada e que todos encontrem força neste momento de dor”, escreveu a entidade, em postagem nas redes sociais.

Os nomes das outras vítimas fatais ainda não foram confirmados, já que alguns corpos ficaram muito lesionados e passam por exames de identificação no Instituto Médico Legal (IML) de São Joaquim da Barra.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a Polícia Técnica-Científica foi acionada e trabalha para fazer a identificação das vítimas o mais breve possível. O Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) acompanha o caso e dá suporte aos trabalhos.

Os estudantes voltavam para casa após aulas na Unifran e seguiam para a cidade de São Joaquim da Barra. A Atlética Unificada da universidade lamentou o acidente, em nota postada nas redes sociais.

“Nossos corações estão com as vítimas, suas famílias e todos aqueles que foram afetados por essa tragédia. Que possam encontrar força e conforto nesse momento de profunda dor”, diz o texto.

Em nota, a Unifran lamentou o acidente e informou a suspensão das aulas nesta sexta-feira (21). “É com muita tristeza e pesar que recebemos a notícia que nossos alunos tiveram seus sonhos interrompidos em um trágico acidente nesta madrugada. Em memória e respeito aos alunos, seus familiares, amigos e professores, a quem prestamos nossas condolências e profundo pesar, decretamos luto oficial de três dias, com suspensão das aulas no campus da UNIFRAN na data de hoje (21 de fevereiro)“, diz o texto.

“Neste momento, a Universidade está priorizando a acolhida de seus alunos e docentes, assim como dos familiares, conforme chegam as informações e confirmações. A Universidade coloca à disposição suporte e atendimento psicológico para sua comunidade acadêmica e todos aqueles diretamente afetados que necessitarem de apoio nesse momento difícil”.

O acidente

A batida ocorreu por volta das 23h de quinta-feira (20), em um trecho de pista simples. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate das vítimas, sendo que foram confirmadas 12 mortes. Outras 19 pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista do ônibus, e foram socorridas para a Santa Casa de São Joaquim da Barra, também no interior paulista.

Segundo a unidade, 12 das vítimas sofreram lesões leves e já receberam alta, sendo que outros dois seguem em observação no local. Um dos feridos, que sofreu traumatismo craniano, foi levado para a Santa Casa de Franca.

As causas do acidente ainda são apuradas, mas a suspeita é que o motorista do caminhão envolvido tenta perdido o controle da direção, saído da pista e atingido o ônibus.

O caminhoneiro fugiu para um canavial após o acidente, alegando que ficou com medo de ser linchado. Porém, para a polícia, ele cometeu o crime de omissão de socorro. Ele ficou ferido e recebe atendimento em um hospital de Franca, mas está sob escolta policial e será levado para a delegacia assim que receber alta.

“O motorista [da carreta], em primeiro plano, pensou em se evadir, mas, sentindo dores em razão dos ferimentos, manteve contato com um advogado e acabou se apresentando. Ele foi preso em flagrante”, disse o delegado João Bastitussi Neto, à TV Globo.

Além da omissão de socorro, o condutor do caminhão deverá ser autuado pelos crimes de homicídio e lesão corporal. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebidas alcoólicas.

A defesa do condutor não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. Ao G1, o advogado Marcos Coltri, que representa a empresa J4 Transportes Rodoviários, dona do caminhão, disse que o motorista “estava em estado de choque”. O homem confirmou que saiu da pista e, ao retornar, perdeu o controle e bateu no ônibus.

Luto

Em nota, o governo paulista lamentou o acidente e destacou que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decretou luto oficial de três dias.

“O Governo de SP lamenta profundamente e solidariza com os familiares das vítimas do acidente entre um ônibus e uma carreta, que ocasionou na morte de 12 estudantes da Universidade de Franca em Nuporanga. O governador Tarcísio de Freitas decretou luto oficial de três dias”, disse a nota.

“A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h desta quinta-feira (20) e realizou, juntamente com as equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, os primeiros atendimentos às vítimas. O motorista da carreta, que está hospitalizado, foi autuado em flagrante por fuga de local, homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor”, ressaltou o governo.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que o ônibus estava regular e com a vistoria em dia.