Discussão entre passageiros do Metrô termina com tiro e morte na Linha 3-Vermelha

Passageiros registraram a confusão no Metrô.

Uma discussão entre passageiros na Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo terminou com tiros e morte. Por volta das 18 horas da última quinta-feira, um homem foi baleado por outro passageiro na estação Vila Matilde. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Dr. Cármino Caricchio, no Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme informações divulgadas até o momento, o homem e o autor do disparo se envolveram em uma discussão dentro da estação Vila Matilde. A Polícia Militar foi acionada ao local junto de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No local, foi confirmado o ferimento causado pelo disparo de uma arma de fogo.

A briga entre os homens teria começado dentro de um vagão e se estendido até a plataforma. Alguns passageiros que testemunharam parte da confusão chegaram a registrar imagens do momento. O caso em questão segue sob investigação.