Detalhes da prisão de jovem que afirma ser Madeleine McCann são revelados

A polonesa que alega ser Madeleine McCann foi acusada de quatro crimes. Julia Wandelt, também conhecida como Julia Wendell ou Julia Faustyna, foi detida sob suspeita de perseguição e assédio.

De acordo com o New York Post, a jovem de 23 anos foi detida logo após desembarcar no Aeroporto de Bristol, na Inglaterra, na última quarta-feira, ao lado de uma amiga de 60 anos.

Embora a polícia não tenha confirmado oficialmente, acredita-se que as acusações contra Wandelt estejam relacionadas a Kate e Gerry McCann, os pais da menina que desapareceu durante uma viagem em família a Portugal em 2007.

A prisão ocorre poucos dias após a jovem voltar a usar as redes sociais para afirmar que é a filha desaparecida dos McCann.

Ela fez publicações informando que novos resultados de testes de DNA “apoiam fortemente” sua teoria de que ela é parente do pai de Madeleine. É importante recordar que em abril de 2023, um teste de DNA determinou que ela não era Madeleine, revelando que sua ascendência era polonesa, lituana e romena.

Até o momento, os McCann não se pronunciaram sobre a prisão da jovem ou sobre suas novas alegações.