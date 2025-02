Colisão entre ônibus e caminhão deixa mortos e feridos no interior de SP

Acidente em rodovia entre as cidades de Nuporanga e São José da Bela Vista deixa 12 mortos

A colisão entre um ônibus e um caminhão na rodovia Waldir Canevari (SP-355/330), durante a noite de quinta-feira, 20 de fevereiro, na região de Ribeirão Preto (SP), tirou a vida de ao menos 12 pessoas e deixou outras 11 feridas. O acidente aconteceu num trecho de pista simples e boa parte dos passageiros eram estudantes universitários.

A Polícia Militar informou que o ônibus transportava 29 passageiros, além do motorista. A colisão aconteceu entre Nuporanga e São José da Bela Vista, cidades do interior de São Paulo, e o resgate dos corpos e das pessoas feridas seguiu durante a madrugada de sexta-feira, 21 de fevereiro, até as 4h da manhã.

As causas ainda estão sendo investigadas, mas o impacto foi tão forte que destruiu a lateral do ônibus. A identidade das pessoas que morreram no acidente e das demais vítimas seguem em sigilo.