VÍDEO: Rapper Oruam é preso pela Polícia Militar na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Na tarde desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, o rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, de 23 anos, foi preso na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

ANÚNCIO

De acordo com informações do portal O Globo, o artista foi levado para o 16ª DP (Barra). Ele foi parado por agentes da Polícia Militar por “dar um cavalo de pau na rua”.

O rapper foi autuado em flagrante por direção perigosa e foi estabelecida o pagamento de uma fiança. Pessoas que estavam ao redor flagraram o momento da prisão e os vídeos circulam em diversas páginas nas redes sociais.

Veja abaixo:

No perfil oficial de Oruam no Instagram, a seguinte mensagem foi publicada via Stories: “Mauro está bem, tropa. Agradeço a preocupação, mas não fiquem mandando mensagem perguntando o que houve, vocês estão vendo. Estamos focados em tentar resolver a situação da melhor forma possível”.

Confira:

Oruam via Instagram Story (instagram.com/@oruam)

Conheça o rapper

Nascido no Rio de Janeiro, Oruam é filho de Márcio dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Marcinho VP. Ele é apontado como um dos dois principais líderes da facção Comando Vermelho, ao lado de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar.

ANÚNCIO

Marcinho VP cumpre pena em prisão desde o fim de 1996, quando foi preso em Porto Alegre, aos 26 anos. Ele foi processado e condenado por tráfico de drogas e homicídios.

De acordo com o g1, Oruam, que é grande defensor do pai, recentemente se tornou alvo de projetos de leis em todo o país para proibir a contratação de shows, artistas e eventos voltados ao público infantojuvenil que promovam apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas.

Leia também:

Em meio a boatos de fuga, Bolsonaro pede a aliados que se concentrem em manifestação

VÍDEO: Veja o motivo alegado por dona de creche que esqueceu menino em carro por 4h; ele morreu