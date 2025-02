VÍDEO: Empresária flagra drone a filmando em janela enquanto estava nua: “Desrespeitada e invadida”

A empresária e influenciadora digital Milena Augusta da Silva, de 35 anos, que mora na Itália, viveu uma situação inusitada ao passar férias em São Vicente, no litoral de São Paulo. A mulher estava em um momento íntimo, nua, quando percebeu que um drone a filmava pela janela do apartamento, que fica no segundo andar. Assustada, ela pegou o celular e gravou o equipamento (assista abaixo).

ANÚNCIO

“Me sinto totalmente invadida, não esperava passar por isso, venho ao Brasil pra curtir minha família, passar as festas com eles. Fico longe o ano todo e, quando venho, me acontece isso. Estou me sentindo totalmente desrespeita e invadida, nunca ouvi falar de um caso como esse na Itália”, disse Milena, em entrevista ao G1.

A empresária é casada com um italiano e mora no exterior há 11 anos. Como de costume, viaja ao Brasil para passar as férias de fim de ano e o carnaval. Nesse período, fica no apartamento localizado no bairro Boa Vista.

LEIA TAMBÉM:

No último dia 12, ela estava em um momento íntimo, sem roupas, se refrescando perto da janela, quando percebeu a aproximação do drone. O equipamento permaneceu em frente a janela por alguns minutos, quando ela decidiu pegar o celular e gravar a cena.

A mulher disse que aquela não foi a primeira vez que notou o equipamento voando perto do apartamento dela. Assustada e com medo de que as imagens gravadas sejam divulgadas, Milena registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Eletrônica.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que apura a denúncia feita pela empresária, mas não repassou outros detalhes.

ANÚNCIO

Já a Prefeitura de São Vicente lamentou o caso, mas disse que a regulamentação do uso de drones é de competência da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Porém, a administração municipal prometeu estudar possíveis medidas para evitar situações semelhantes.

“Desde já, a Prefeitura lamenta e repudia o ocorrido, reforçando a importância da denúncia e do registro de boletim de ocorrência junto às autoridades policiais”, disse a nota.

O que diz a Anac?

Conforme a Anac destaca em seu site, são considerados drones aeromodelos, usados para recreação, ou aeronaves remotamente pilotadas (RPA), usadas para fins experimentais, comerciais ou institucionais.

“Os dois tipos (aeromodelos e RPA) só podem ser operados em áreas com no mínimo 30 metros horizontais de distância das pessoas não anuentes ou não envolvidas com a operação e cada piloto remoto só poderá operar um equipamento por vez”, ressalta a agência.

Os voos estão limitados a uma altura de 400 pés, pois, acima desse nível de voo, operam aeronaves tripuladas. Além disso, um drone operado acima dessa altura põe em risco o espaço aéreo utilizado por aeronaves tripuladas.