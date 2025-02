Polícia apura caso de menina que caiu em escola e foi colocada para dormir; ela está em estado grave

A Polícia Civil investiga o que aconteceu com a menina Pérola Hadassa Nery Paixão, de 3 anos, em uma escola municipal de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Familiares relataram que ela caiu, mas ao invés de ser socorrida, foi colocada para dormir. Ao buscar a criança na creche, a mãe notou que ela não estava bem e a procurou atendimento médico, quando descobriu que a filha sofreu traumatismo craniano. Ela segue intubada, em estado grave.

O caso aconteceu na Escola Municipal Pastora Margarete Ribeiro Araújo. Segundo o boletim de ocorrência, Pérola caiu e bateu a cabeça no chão, mas não foi socorrida. A professora a colocou para dormir e não avisou aos pais sobre o que tinha ocorrido.

A mãe da criança, Marlene Ribeiro, disse que só soube que a filha tinha caído no horário de saída, quando a professora relatou que a menina chorou bastante, mas dormiu na sequência.

Preocupada, a mãe levou Pérola até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, de lá, ela foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres. A criança teve o traumatismo craniano confirmado e passou por uma cirurgia de emergência para retirada de um coágulo no cérebro.

A garota permanece internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI), intubada, com quadro de saúde considerado grave.

A Polícia Civil investiga o motivo da menina não ter sido socorrida após a queda e, na quarta-feira (18), ouviu depoimentos das professoras e diretora da escola.

Já a Secretaria de Educação de São Gonçalo determinou o afastamento imediato da diretora da unidade e da professora responsável pela criança e informou que abriu uma sindicância para apurar as circunstâncias e as responsabilidades do ocorrido.

A pasta lamentou o incidente, se colocou à disposição da família e disse que está em contato permanente com a equipe médica que cuida de Pérola.