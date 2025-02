Pesquisa determina se as redes sociais estão contra ou a favor de Bolsonaro

Uma pesquisa realizada pela Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados, com dados coletados entre a última terça e quarta-feira (19), determinou como as pessoas nas redes sociais estão expressando suas opiniões após a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Jair Bolsonaro (PL).

Esta semana, o ex-presidente foi denunciado pela PGR pelos crimes de organização criminosa, abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado com uso de violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

De acordo com a Folha, a rede social X, conhecida anteriormente como Twitter é a plataforma com o maior percentual de postagens opinativas, com 64% das publicações expressando opiniões. Destas, 59% apoiam a denúncia, enquanto 41% se opõem.

Já no Instagram, 31% dos posts têm posicionamento, com impressionantes 86% favoráveis à manifestação da PGR, tornando-a a rede com mais críticas ao ex-presidente.

No Facebook, o cenário revelou que 41% das menções contêm opinião, com 53% a favor da denúncia e 47% contra.

Notou-se que 54% das publicações nas três plataformas são neutras, predominando entre veículos de imprensa.

