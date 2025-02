Parceria entre Nubank e Burger King inaugura espaço temático em São Paulo

Nubank inova com espaço temático no Burger King e vantagens para seus clientes - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O Nubank e o Burger King anunciaram uma parceria inovadora ao criar a primeira “não agência” física do banco digital em uma unidade da rede de fast food. O espaço, localizado na Avenida Paulista, 633, em São Paulo, estreia no dia 20 de fevereiro e propõe uma experiência diferenciada para clientes das duas marcas.

A proposta é transformar a loja em um ponto de encontro entre consumidores, sem funcionar como uma agência bancária tradicional. O ambiente contará com decoração personalizada com as cores do banco, além de totens de autoatendimento temáticos. Como parte da ação, clientes que realizarem qualquer compra no restaurante terão direito a um cafezinho especial.

Benefícios exclusivos para clientes do Nubank

Ainda de acordo com o site Exame, além da ambientação diferenciada, os consumidores que efetuarem pagamentos com o cartão físico do Nubank, seja no débito ou crédito, terão vantagens adicionais. Entre os benefícios, poderão escolher entre um Free Refill de bebida ou uma batata frita pequena como cortesia.

Aqueles que ainda não possuem um cartão da instituição serão recepcionados por “abraçadores profissionais”, que oferecerão um gesto simbólico para convidá-los a participar da experiência.

A ação faz parte da estratégia do Burger King para promover sua oferta de dois sanduíches por R$ 25,90. Segundo os organizadores, a campanha busca proporcionar algo além do consumo tradicional, criando um ambiente interativo e descontraído para os clientes.

Experiência inovadora e fidelização de clientes

De acordo com Igor Puga, CMO da Zamp, franqueadora do Burger King no Brasil, a parceria reforça o compromisso de ambas as empresas em oferecer soluções que impactem positivamente os consumidores. “Mais do que uma ação promocional, queremos gerar um benefício real para quem escolhe nossas marcas todos os dias, especialmente em um momento econômico desafiador", afirmou.

Já Juliana Roschel, CMO do Nubank, destacou que a iniciativa faz parte do DNA da empresa de inovar e surpreender seus clientes. “Buscamos sempre proporcionar experiências únicas e criar conexões genuínas. Queremos que as pessoas se sintam valorizadas e especiais ao interagir com a nossa marca", declarou.

A campanha ficará disponível enquanto durarem os estoques e será válida apenas para pagamentos realizados com o cartão físico do Nubank. Transações via Pix ou carteiras digitais não serão aceitas.