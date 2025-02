Mãe faz desabafo emocionado após filho de 2 anos morrer ao ser esquecido em carro: “Éramos a dupla perfeita”

Giselle Faustino, mãe do menino Salomão Rodrigues Faustino, de 2 anos, que morreu após ser esquecido e passar cerca de 4h preso em um carro, em Nerópolis, em Goiás, fez um desabafo emocionado nas redes sociais. Ela lamentou o pouco tempo que teve com o filho e destacou que eles eram “a dupla perfeita”. A empresária Flaviane Lima, que é dona de uma creche e a responsável por cuidar do garoto, foi presa.

“Meu eterno e memorável amor! Meu amado e desejado filho, eu não sei de onde estou encontrando forças, que dia longo, que noite longa de ontem pra hoje, filho você não pode escutar minha voz, mas a mamãe vai te falar e papai do céu vai te contar, durante 2 anos e 13 dias eu fui a mamãe mais feliz de toda a vida, filho você me alegrou tanto, sua doçura, suas artes, suas espertezas”, começou Giselle.

A mãe seguiu dizendo que não pode “culpar ninguém por algo que Deus permitiu que acontecesse”, mas ressaltou que está desolada com a perda de Salomão. “Hoje te dei meu último beijo, meu último abraço e te toquei pela última vez, e eu te afirmo o quanto doeu e está doendo, meu amor”.

Giselle concluiu a mensagem pedindo a Deus “forças para suportar o luto” e disse que as lembranças do filho jamais serão esquecidas. “Meu eterno Salomão, eu ficarei com as memórias, as lembranças e tudo quanto você me ensinou! Te amo meu eterno amor, meu eterno filho”, escreveu.

Relembre o caso

Salomão morreu na manhã da última terça-feira (18). O garoto estava no veículo com a dona da creche, que o buscava em casa e levava até o berçário. Na ocasião, Flaviane desceu do veículo e o deixou na cadeirinha, preso ao cinto, com os vidros fechados, em um dia em que os termômetros passavam dos 30ºC.

A mulher só lembrou do menino cerca de 4 horas depois, quando já o encontrou desacordado. Ela acionou o Corpo de Bombeiros, que levou o garoto ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, mas o óbito foi confirmado.

“A proprietária do berçário esqueceu no interior do veículo a criança de 2 anos, que ficou trancada por 4 horas sob forte sol”, disse o delegado André Fernandes, responsável pelo caso.

Tentativa de fuga e prisão

Após a comprovação do falecimento do menino, Flaviane tentou fugir. Conforme o delegado, ela foi localizada na cidade de Itaberaí, que fica a cerca de 80 km de Nerópolis. Ao ser ouvida, ela disse que tinha que receber outros três novos alunos na creche naquela data e, por isso, acabou se esquecendo de Salomão.

A mulher foi autuada em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e depois encaminhada ao Complexo de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia.

A defesa da empresária disse, ao site G1, que ela “está profundamente abalada, vivendo o pior momento de sua vida”. O advogado Giovanni Caldas Vieira Machado ressaltou que Flaviane tentou salvar a criança. “Não houve qualquer intenção, qualquer descuido consciente ou negligência deliberada”, disse.