Jovem de 22 anos é preso por mandar fotos e mensagens obscenas para duas mulheres no RJ

Nesta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, um jovem, de 22 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso por mandar fotos e mensagens obscenas para duas mulheres.

De acordo com informações do portal G1, o caso aconteceu em Quatis, município na Microrregião do Vale do Paraíba Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. O suspeito foi até os estabelecimentos comerciais onde as vítimas estavam. Elas também não tiveram a identidade divulgada.

Segundo a Polícia Civil, o primeiro caso ocorreu por volta das 10h desta quarta-feira. O jovem utilizou um aplicativo de mensagens para mandar conteúdos obscenos para uma mulher, em frente a um consultório odontológico.

Mais tarde, às 14h, o suspeito procurou a outra mulher, perto de um novo estabelecimento comercial na região, e praticou o mesmo crime. Essa vítima já havia realizado um Boletim de Ocorrência contra o rapaz no ano passado. A polícia foi acionada pelas duas mulheres.

O jovem foi encaminhado para a delegacia do munícipio de Porto Real, que fica próximo à Quatis. Ele vai responder pelos crimes de importunação sexual e perseguição. Na próxima quinta-feira (20), o suspeito será transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda.