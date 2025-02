Homem que estuprou menina de 12 anos é espancado pelo pai da vítima

Após saber que a filha de 12 anos foi estuprada por um homem, o pai da adolescente decidiu tomar uma atitude e “resolver” o caso sozinho. Segundo relato, o pai identificou o estuprador ao conseguir se passar pela filha nas redes sociais e espancou o homem no bairro de Santa Luzia, em Campo Grande (MS).

Segundo informações, a violência sexual teria acontecido dentro da casa da adolescente em dezembro de 2024. O suspeito, que não teve a identidade revelada, abordou a adolescente na escola e criou um vínculo com ela, mas diante da recusa da jovem em ter relações sexuais com ele, passou a ameaçar os pais da vítima.

Ao saber do caso, o pai da adolescente utilizou as redes sociais da filha para marcar um encontro com o estuprador. O ponto de encontro foi a praça do bairro, nas proximidades de uma creche. Quando viu o pai da jovem o homem ainda tentou correr, mas foi alcançado e tentou ameaçá-lo com um revólver falso.

O suspeito foi espancado pelo pai da vítima

Mesmo com a ameaça, o pai da adolescente desarmou o suspeito e o espancou. Em fala, ele conta que “quebrou as costelas e braços” do abusador e afirmou que se outras pessoas não tivessem impedido, ele chegaria a matar o homem.

A denúncia foi feita pela família na Delegacia de Atendimento à Mulher, porém mesmo com os crimes do suspeito o pai da vítima responderá por lesão corporal dolosa.

As informações foram publicadas pelo portal Top Midia News.