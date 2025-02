Homem é morto em confronto com a PM após invadir casa e tentar estuprar filha de 13 anos de policial

Na noite da última terça-feira, dia 18 de fevereiro, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto em um confronto com a polícia após invadir uma casa e tentar estuprar a filha de 13 anos de um policial militar.

O caso ocorreu no bairro Novo Mundo, em Curitiba, a capital do estado do Paraná. As informações são do portal g1. Segundo a Polícia Militar (PM-PR), o suspeito, que estava armado, rendeu uma mulher e as duas filhas dela, de 7 e 13 anos.

À PM, a mãe da adolescente contou que o homem tentou estuprar a menina. Assustadas, as vítimas gritaram e o suspeito correu para o quintal da casa. Ainda de acordo com a polícia, a mulher então ligou para o marido, que é policial militar, mas que no momento do crime não estava na residência.

Após ser avisado pela esposa, o marido acionou a polícia, e o Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE) foi até o local e cercou o local.

Uma das equipes entrou em confronto com o homem, que morreu no local. “Ele aguardou a saída desse policial pra tentar contra ela. A gente acredita que ele já estava ali no mato, aguardando a saída dele. Segundo relato da esposa dele, assim que ele saiu, o homem entrou na residência”, disse o Subtenente Alexandre. O caso é investigado pela Polícia Civil (PC-PR).

