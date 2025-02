Garoto de 3 anos é encontrado morto quase 24 horas depois de desaparecer no RJ

Na última quarta-feira, dia 19 de fevereiro, um menino, de apenas 3 anos, desapareceu no bairro Vila Paulina, em Belford Roxo, município da Baixada Fluminense, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

No entanto, segundo informações do portal g1, o corpo do menino foi encontrado no começo da tarde desta quinta-feira (20). Ele foi identificado como Alisson Otávio da Silva.

A mãe da criança, identificada como Vitória Maria, contou na delegacia que o filho estava sob os cuidados do padrasto. Contudo, o homem teria deixado o menino sozinho para ir até uma padaria comprar leite.

A mulher afirma que o companheiro disse que era por volta das 16h quando retornou para casa e não encontrou mais o garoto. Uma vizinha teria visto a criança descendo a rua em direção à pista.

Corpo encontrado em sacola plástica

Nesta quinta-feira, o padrasto do garoto, que não teve a identidade divulgada até o momento, foi encaminhado para a unidade policial para prestar depoimento.

Pouco tempo depois, o corpo da criança foi encontrado dentro de uma sacola plástica em uma área de mata. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

Moradores fizeram um protesto e queimaram pneus em uma via do município para pedir por rigor na investigação do caso.