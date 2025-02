Escola é atingida por incêndio no litoral de SP; vídeos mostram desespero de pais e funcionários

Escola municipal é atingida por incêndio e precisa ser evacuada às pressas, em Itanhaém, no litoral de SP

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o desespero de pais e funcionários da Escola Municipal Pedrina Pompeu Bastos, em Itanhaém, no litoral de São Paulo, que foi atingida por um incêndio, na manhã desta quinta-feira (20). O fogo começou no momento em que eram realizadas reuniões com os responsáveis e os alunos não estavam em aula. Ninguém ficou ferido.

Testemunhas relataram que o fogo começou em um ventilador, mas não havia equipamento de segurança na escola para o combate. Um dos pais que estava na reunião correu até seu carro e pegou um extintor, mas as chamas se alastraram. Houve correria, enquanto a unidade era evacuada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Segundo a corporação, ninguém ficou ferido. Equipes da Defesa Civil e da Polícia Militar também foram ao local.

A Prefeitura de Itanhaém destacou que os alunos não estavam em aula, pois os professores realizavam reuniões com os pais no momento do incêndio.

A administração municipal não comentou sobre a falta de extintores na escola, mas destacou que o local foi isolado e passará por uma perícia, que deve determinar o que provocou as chamas. Além disso, os trabalhos vão avaliar qual a situação estrutural do prédio.