Em meio a boatos de fuga, Bolsonaro pede a aliados que se concentrem em manifestação

Em meio a boatos sobre uma possível fuga do Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu com apoiadores durante a última quarta-feira, 19 de fevereiro. Entre os aliados, ele falou abertamente sobre as chances de sair do país diante de uma possível condenação pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito sobre a tentativa de golpe de estado entre os anos de 2021 e 2023.

Informações compartilhadas por participantes do encontro revelam que Bolsonaro falou pouco durante sua presença no local. Ele afirmou ser inocente e disse que, se fosse culpado, teria buscado por asilo político em países como Argentina e Estados Unidos. Desta forma, ele prometeu aos aliados que não irá fugir do Brasil. A expectativa da defesa do ex-presidente é de que ele seja condenado pela Primeira Turma do STF independente da defesa apresentada.

Presença massiva em manifestação

Segundo o portal Metrópoles, durante seu pouco tempo de fala Bolsonaro realizou diversos pedidos aos aliados. O principal deles seria para que os apoiadores concentrassem suas presenças na manifestação marcada para o dia 16 de março no Rio de Janeiro. Ele pediu para que a ação não seja “pulverizada em outras cidades”, mas sim concentrada em Copacabana.

Bolsonaro ainda teria orientado os apoiadores a deixaram os pedidos de “Fora Lula” para outro momento, focando em pedir a anistia dos presos e envolvidos nos atos antidemocráticos de 08 de janeiro de 2023 e nos presos pela tentativa de Golpe de Estado.