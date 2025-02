Criança de seis anos é abusada por funcionário de escola no primeiro dia de aula

Uma criança de seis anos teria sido abusada por um funcionário terceirizado dentro da Escola Municipal Amaury de Assis Ferreira, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O homem, de 23 anos, foi identificado e afastado de sua função. Ele cobria as férias de outro funcionário que trabalha no local.

ANÚNCIO

Leia também:

Em fala ao G1, a secretária da Educação, Renata Azevedo, confirmou que o funcionário foi identificado e afastado de suas funções pela Prefeitura de Rio Preto. Além de cobrir férias de outro funcionário da instituição de ensino, ele realizava as funções de apoio escolar na unidade.

Entenda o caso

Na última terça-feira, dia 18 de fevereiro, uma menina de seis anos estava em seu primeiro dia de aula no turno da manhã. Ao buscar a filha na escola, a criança contou para mãe sobre o abuso sofrido.

Segundo fala da mãe, a filha conta que estava na escola quando percebeu que esqueceu a garrafinha de água no parque, momento em que o homem se ofereceu para ajudá-la a procurar pelo objeto. Sozinho com a criança, o homem a chamou para trás de uma árvore, onde cometeu o abuso.

A mãe revela que sempre orientou a filha a não deixar que outras pessoas tocassem seu corpo, e pede por justiça. Ela buscou pela Polícia Militar logo após o relato, levando à prisão do suspeito em flagrante.

O homem permanece preso de forma preventiva após uma audiência de custódia, e deve responder pelo crime de estupro de vulnerável. Por sua vez, a advogada do suspeito afirmou que o jovem não possui antecedentes criminas é considerado uma Pessoa Com Deficiência, mas não apresentou o laudo que comprova a condição.