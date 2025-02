Criança de quatro anos foge de escola e diz que foi “expulsa da sala de aula” pela professora

Um menino de quatro anos conseguiu fugir da escola em que estuda na cidade de Americana, no interior de São Paulo. Enquanto a ausência do menino não foi notada pelos funcionários da unidade de ensino, imagens de câmeras de segurança do entorno flagraram a criança caminhando sozinha por uma rua movimentada.

Segundo a ocorrência referente ao caso, a criança foi localizada por um desconhecido, que encontrou o telefone da mãe em um dos cadernos e entrou em contato com a família do menino. A mãe conta que o menino foi deixado na unidade de ensino pela manhã, quem o levou para a escola foi uma das tias. A notícia da fuga chegou por volta de 13h, quando a ligação de um desconhecido chamou atenção.

O menino estuda em uma escola particular localizada no bairro Chácara Machadinho, seu período de estudos é integral, com chegada na unidade no período da manhã e saída às 17h30. De acordo com a fala da criança, a saída da escola aconteceu depois que uma professora “pediu que ele fossem embora da sala de aula”.

Em contato com a secretaria do colégio a mãe descobriu que os funcionários do local não notaram o sumiço da criança. Diante disso, ela pediu para ter acesso às imagens das câmeras de segurança, mas seu pedido foi negado pelos funcionários que afirmaram “não ter acesso às imagens”.

A escola deu outra versão dos fatos

Conforme a EPTV, a escola envolvida no caso emitiu um comunicado para os pais relatando o incidente e ao incidente e afirmando que o menino “pediu para ir ao banheiro, pegou a bolsa e conseguiu abrir o portão pelo telefone”.

No boletim de ocorrência referente ao caso, o colégio relatou que as crianças dormiam por volta das 12h30 quando o menino deixou a sala de aula sem que ninguém percebesse. Outro aluno viu o portão aberto e avisou a professora.