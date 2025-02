Avião da Latam que faz a rota entre RJ e SP fica com o bico destruído após se chocar com um pássaro

Um avião da Latam que fazia a rota entre Rio de Janeiro (Galeão) e São Paulo (Guarulhos), precisou retornar ao aeroporto de origem após se chocar com uma ave durante o procedimento de decolagem. O caso, conhecido como bird strike, ocorreu na manhã desta quinta-feira, 20 de fevereiro.

ANÚNCIO

Leia também:

Após manhã quente, SP entra em estado de atenção para alagamentos; veja previsão para próximos dias

Parceria entre Nubank e Burger King inaugura espaço temático em São Paulo

Em meio a boatos de fuga, Bolsonaro pede a aliados que se concentrem em manifestação

Conforme reportagem de Lauro Jardim para O Globo, a aeronave pousou com segurança às 11h04, mas o voo precisou ser cancelado devido as avarias causadas pelo impacto com a ave. Em imagem compartilhada, é possível notar que o bico do avião ficou parcialmente destruído.

Diante da situação, o CEO da Latam, Jerome Cadier, se pronunciou sobre o assunto e reclamou da situação: