Após manhã quente, SP entra em estado de atenção para alagamentos; veja previsão para próximos dias

A manhã desta quinta-feira (20) terminou quente na cidade de São Paulo, com termômetros chegando aos 31,3ºC, segundo medições das estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da prefeitura. Por volta das 13h15, a chuva forte começou a atingir a Capital, deixando as zonas Sul, Sudeste e a Marginal Pinheiros em estado de atenção para alagamentos.

De acordo com o CGE, o radar meteorológico mostra chuva moderada em Parelheiros, na Zona Sul, e leve com pontos moderados na Zona Sudeste. Apesar disso, há potencial para a formação de alagamentos.

O órgão destaca que, nas próximas horas, até pelo menos o início da noite, o tempo segue instável com novas áreas de chuva isolada atuando em outras regiões, com risco de alagamentos e rajadas de vento.

Calor vai continuar?

A onda de calor que atinge o estado de São Paulo passou, fazendo com que a sensação forte de abafamento tenha uma redução. Porém, o calor ainda não vai embora completamente.

Segundo o CGE, os próximos dias seguem com previsão de chuvas na forma de pancadas isoladas, típicas de verão, o que ajuda a refrescar o clima.

Na sexta-feira (21), a madrugada deve ter céu nublado e termômetros em média na marca dos 21°C. No decorrer do dia, elevação das temperaturas até os 28°C, com as taxas de umidade entre 60% e 95%. Entre o início e o fim da tarde, a combinação de calor e a chegada dos ventos marítimos favorece a formação de núcleos de chuva com até forte intensidade, com potencial para a formação de alagamentos e elevação dos níveis de rios e córregos.

O final de semana também terá pancadas de chuva entre o meio e o fim da tarde. No sábado (22), o dia começa com céu nublado, termômetros na marca dos 20°C durante a madrugada e percentuais mínimos de umidade do ar por volta dos 62%.

As pancadas isoladas de chuva com até forte intensidade retornam no período da tarde, com risco de formação de alagamentos pontuais. No domingo (23), o cenário atmosférico praticamente se repete.