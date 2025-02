Apologia ao nazismo? Estudante da UFRGS é denunciado após aparecer com suástica em formatura

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) registrou uma denúncia na Polícia Federal (PF) contra um estudante que compareceu à sua cerimônia de colação de grau com uma suástica desenhada no rosto.

ANÚNCIO

O caso ocorreu na última terça-feira (18) e gerou grande repercussão entre alunos e entidades estudantis. Além da denúncia, a instituição afirmou que estuda a possibilidade de anular o diploma do aluno, dependendo dos desdobramentos da investigação.

A atitude do formando foi identificada antes do início da solenidade, quando a equipe de segurança e um representante da reitoria foram até a sala onde os estudantes se preparavam.

No local, ele foi advertido de que, se não removesse a pintura, não poderia participar do evento e ainda seria encaminhado às autoridades competentes para averiguação.

Diante da advertência, o estudante apagou a suástica, mas manteve outros desenhos no rosto, sem relação com o símbolo nazista, e conseguiu participar da formatura.

LEIA TAMBÉM:

Repercussão e medidas da universidade

Após a divulgação das imagens, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da instituição enviou um ofício à reitoria solicitando a anulação do diploma do aluno, alegando que a apologia ao nazismo é crime no Brasil.

ANÚNCIO

A União Nacional dos Estudantes (UNE) também se manifestou contra a atitude e cobrou uma investigação rigorosa para evitar casos semelhantes no futuro.

Em nota oficial, a UFRGS destacou que não tolera manifestações de ódio, intolerância ou ataques aos direitos humanos em seu espaço acadêmico. Além disso, a administração reforçou que seguirá acompanhando o caso para definir eventuais sanções administrativas contra o envolvido.

O estudante alegou que a pintura era uma referência ao hinduísmo, negando qualquer associação ao nazismo. No entanto, a reitoria já agendou uma reunião com a Procuradoria Federal da universidade para analisar as medidas cabíveis.