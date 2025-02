VÍDEOS: Temporal alaga ruas, deixa imóveis sem energia e provoca morte de motorista de app, em SP

O temporal que atingiu a capital paulista e cidades da Grande São Paulo na tarde de terça-feira (18) causou muitos transtornos. Ruas ficaram alagadas, árvores foram derrubadas, e milhares de moradores ficaram sem luz. Uma motorista de aplicativo teve o veículo submerso na Avenida General Edgar Facó, na Freguesia do Ó, na Zona Norte, e acabou morrendo.

A vítima, Janaina de Souza Maia, de 47 anos, chegou a ser retirada do veículo e passou por tentativas de reanimação, mas não resistiu. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a avenida em que ocorreu o óbito virou um verdadeiro rio, arrastando vários carros (assista abaixo).

Outro ponto da Freguesia do Ó que ficou debaixo d'água foi a Rua Balsa, onde imagens mostram trechos totalmente intransitáveis (veja abaixo). Conforme o Corpo de Bombeiros, há o registro de uma mulher que desapareceu na região e está sendo procurada.

Durante a tarde, também foram registrados transtornos e até granizo na região de Santana, na Zona Norte, na Vila Mariana, na Zona Sul, e na República, no Centro.

Já no início da noite, a Defesa Civil enviou uma notificação de alerta severo aos celulares dos moradores informando sobre os riscos da tempestade.

Falta de energia

Na noite de terça-feira, por volta das 21h, o número de imóveis que ficaram sem energia chegou a 275 mil, segundo a Enel.

Conforme a companhia, na manhã desta quarta-feira, por volta das 6h30, 114 mil clientes seguiam com o fornecimento suspenso. As equipes trabalham para resolver a questão.

Problemas nos transportes

O temporal também causou reflexos na operação do transporte público. Por conta de problemas com descargas elétricas, a Linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade operou na tarde e noite de terça-feira com maiores intervalos entre as estações Autódromo e Jaguaré.

As linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM também tiveram a operação afetada em razão de alagamentos nos trilhos e oscilações de energia.

Na manhã desta quarta-feira (19), ainda eram registrados problemas na Linha 7-Rubi, que seguia circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Perus e Pirituba.