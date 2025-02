São Paulo passará por doses repetidas de sol e chuva nesta quinta (20) e sexta (21), diz CGE

Os moradores de São Paulo devem se preparar para um clima instável nos próximos dias. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a capital terá uma combinação de sol intenso e pancadas de chuva entre quinta-feira (20) e sexta-feira (21). Esse padrão meteorológico é comum no verão e pode seguir provocando alagamentos e transtornos em algumas regiões.

Esta quarta-feira (19) já apresentou temperaturas elevadas e umidade variável na cidade. Segundo as estações meteorológicas automáticas do CGE, a Mooca, na zona leste, registrou 34°C, enquanto o bairro de Engenheiro Marsilac, no extremo sul, marcou 24°C. A umidade relativa do ar variou entre 47% na região central e 98% nas áreas mais afastadas.

Previsão para próximos dias se repete

Na quinta-feira (20), o cenário se repete: sol forte predomina durante a manhã e tarde, com termômetros variando entre 20°C e 32°C. No entanto, no final da tarde e início da noite, há previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de ventos e trovoadas. A precipitação pode resultar em pontos de alagamento na cidade.

Já na sexta-feira (21), a previsão indica condições climáticas semelhantes. A temperatura deve oscilar entre 21°C e 33°C. O calor combinado com a chegada da brisa marítima favorecerá a formação de áreas de instabilidade, provocando pancadas de chuva fortes e passageiras, principalmente no final do dia.

Recomendações: Diante do clima instável, é orientado que paulistanos fiquem atentos aos alertas meteorológicos e evitem regiões propensas a alagamentos durante as chuvas. Motoristas devem redobrar a atenção nas vias e pedestres devem evitar atravessar ruas alagadas. Além disso, é recomendável hidratação constante devido ao calor intenso e proteção solar nos períodos de forte radiação.