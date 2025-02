Mulher é agredida pelo companheiro com chineladas durante discussão em SP; suspeito foi preso em flagrante

Na última segunda-feira, dia 17 de fevereiro, um homem, de 48 anos, foi preso por suspeita de agredir e ameaçar de morte a própria companheira durante uma discussão, em Cabreúva, município da Região Metropolitana de Jundiaí, no estado de São Paulo. As informações são do g1.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os dois discutiam quando a Policia Militar (PM) chegou na residência. A vítima, que não teve a identidade divulgada, gritou por socorro e pediu para que o companheiro soltasse a faca.

Os agentes entraram no local e ordenaram que o homem soltasse a faca. Ele jogou o objeto no chão e alegou que se tratava apenas de uma discussão com a mulher.

O suspeito foi algemado pela equipe e os dois foram foi encaminhados para o Plantão Policial de Cabreúva, junto com a faca usada para ameaçar a vítima.

No local, a mulher contou que o companheiro ameaçou matá-la e comer seu coração caso o denunciasse, e que havia sido agredida com chineladas.

Os policiais identificaram que o suspeito já possuía outras passagens por crimes como roubo, furto, ameaça, estupro e tráfico. Ele foi preso em flagrante e levado para o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista (SP).