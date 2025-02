Motorista de Porsche que espancou idoso já se envolveu em outro crime com o carro de luxo

Richard Henrique Julião, de 21 anos, foragido após espancar um idoso de 78 anos no litoral de São Paulo, se envolveu em outra confusão com as autoridades no início deste ano. Em 3 de janeiro de 2025, ele chegou a ser detido por desacato a guardas municipais após estacionar o Porsche em cima de uma faixa de pedestres.

ANÚNCIO

Leia também:

O caso em questão foi registrado na mesma avenida em que Richard agrediu Argemiro Soares da Silva na última semana. O rapaz foi abordado por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) após estacionar o Porsche sobre a faixa de pedestres.

Após questionar os agentes sobre uma possível multa, o rapaz foi informado de que poderia ser autuado por infração de trânsito e ter o veículo guinchado. Ele então afirmou não ser habilidade e respondeu que o veículo permaneceria no local, desobedecendo o pedido para entregar as chaves aos oficiais. Richard então teria se exaltado e empurrado um dos guardas, chamando os agentes de “pobres” e “paus no c*”.

Diante do caso, o rapaz foi direcionado à delegacia e assinou um termo de compromisso de comparecimento ao juizado especial criminal. Ele foi liberado em seguida.

Relembre o caso

Richard Henrique Julião é considerado foragido da Justiça pelo crime de tentativa de homicídio contra Argemiro Soares da Silva, de 78 anos. O idoso foi agredido após pedir, junto a outros moradores do mesmo prédio, para que o rapaz parasse de acelerar o veículo de luxo na avenida, visto que o barulho excessivo incomodava os moradores do local.

Argemiro chegou a ficar desacordado durante as agressões e precisou de atendimento médico. Por sua vez, Richard teria fugido para a cidade de São Paulo, onde o Porsche foi localizado na garagem de um prédio no dia seguinte às agressões.

*Informações - G1